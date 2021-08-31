Лхаса, Китай, 31 августа, 2021, 05:56 — ИА Регнум. 11-й Панчен-лама Байнкен Эрдини Койгиджабу завершил 30 августа восьмидневный тур, включающий буддийские и общественные мероприятия в городе Нагчу в Тибете на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Ламы

После прибытия в региональную столицу Лхасу 30 июля, панчен-лама принял участие в различных буддийских и общественных мероприятиях в Лхасе и городе Шигадзе, прежде чем отправиться в Нагчу 22 августа.

Во время своего турне по Нагчу, панчен-лама посетил несколько храмов, где провел молитвенные собрания и рассказал о буддийских сутрах. Он также совершал ритуалы прикосновения к голове и руководил молитвами, повторяя сутры, чтобы помолиться о мире во всем мире, процветании страны и благополучии людей.

В Нагчу панчен-лама также посетил тепловую станцию, ледник и две промышленные демонстрационные базы. Во время своего пребывания в Лхасе панчен-лама присутствовал на праздновании 70-й годовщины мирного освобождения Тибета.

Панчен-лама является членом Постоянного комитета Национального комитета Народного политического консультативного собрания Китая (НПКСК), высшего политического консультативного органа страны. Он также является вице-президентом Буддийской ассоциации Китая и президентом тибетского отделения ассоциации.