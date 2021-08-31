Пекин, 31 августа, 2021, 05:51 — ИА Регнум. Тематический парк Universal в Пекине объявил, что он официально откроется для публики с 20 сентября, что совпадает с праздником середины осени, который пройдет в этом году с 19 по 21 сентября, сообщает агентство Синьхуа.

Universal Pictures

Курорт включает в себя парк развлечений Universal Studios в Пекине, городскую набережную и два отеля, которые будут открыты одновременно. Туристы могут посетить тематический парк с билетами на руках, в то время как его вместимость будет соответствовать требованиям по профилактике и контролю COVID-19.

Курорт подарит туристам незабываемые впечатления от посещения, с семью тематическими площадками, охватывающими 37 объектов отдыха и достопримечательностей, а также 24 развлекательных шоу, обещает руководство парка.

Расположенный на юго-востоке Пекина, тематический парк Universal является пятым тематическим парком Universal Studios в мире, третьим в Азии и первым в Китае. На сегодняшний день он является самым крупным по масштабам в мире, занимая площадь в 4 квадратных километра.