Китайский Чунцин запустил новый железнодорожный маршрут с Киевом
Чунцин, Китай, 31 августа, 2021, 05:47 — ИА Регнум. Грузовой поезд, груженый 50 контейнерами с машинами и оборудованием, отправился из города центрального подчинения Чунцина на юго-западе Китая в столицу Украины, Киев что ознаменовало запуск нового маршрута грузовых поездов из Чунцина, сообщает 30 августа агентство Синьхуа.
Грузовой поезд, как планируется, пройдет через пограничный порт Эрэн-Хото в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая и прибудет в пункт назначения в середине сентября.
Ранее экспорт из Чунцина в Украину должен был проходить через Белоруссию или Польшу, а не направляться непосредственно в Украину. Новый маршрут является первым прямым международным маршрутом грузовых поездов из муниципалитета в Киев. Ожидается, что это еще больше облегчит торговлю между Европой и западными регионами Китая.
Чунцин является основным узлом для грузовых поездов направления «Китай-Европа». По данным управления порта и логистики муниципального правительства, в первой половине 2021 года по железной дороге Юйсиньоу (Чунцин-Синьцзян-Европа), которая стала первым маршрутом грузовых поездов Китай-Европа, было совершено 1359 поездок, что более чем на 50% больше, чем в прошлом году.
С момента ввода железной дороги в эксплуатацию в 2011 году Юйсиньоу запустил более 30 маршрутов, соединяющих более 40 городов в 26 странах, и на этих маршрутах было зарегистрировано более 8000 поездок грузовых поездов.