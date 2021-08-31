Чунцин, Китай, 31 августа, 2021, 05:47 — ИА Регнум. Грузовой поезд, груженый 50 контейнерами с машинами и оборудованием, отправился из города центрального подчинения Чунцина на юго-западе Китая в столицу Украины, Киев что ознаменовало запуск нового маршрута грузовых поездов из Чунцина, сообщает 30 августа агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

Грузовой поезд, как планируется, пройдет через пограничный порт Эрэн-Хото в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая и прибудет в пункт назначения в середине сентября.

Ранее экспорт из Чунцина в Украину должен был проходить через Белоруссию или Польшу, а не направляться непосредственно в Украину. Новый маршрут является первым прямым международным маршрутом грузовых поездов из муниципалитета в Киев. Ожидается, что это еще больше облегчит торговлю между Европой и западными регионами Китая.

Чунцин является основным узлом для грузовых поездов направления «Китай-Европа». По данным управления порта и логистики муниципального правительства, в первой половине 2021 года по железной дороге Юйсиньоу (Чунцин-Синьцзян-Европа), которая стала первым маршрутом грузовых поездов Китай-Европа, было совершено 1359 поездок, что более чем на 50% больше, чем в прошлом году.

С момента ввода железной дороги в эксплуатацию в 2011 году Юйсиньоу запустил более 30 маршрутов, соединяющих более 40 городов в 26 странах, и на этих маршрутах было зарегистрировано более 8000 поездок грузовых поездов.