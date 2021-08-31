Пекин, 31 августа, 2021, 05:43 — ИА Регнум. Продажи лотерейных билетов в Китае в июле составили 36,25 млрд юаней (около $5,6 млрд), что на 96 млн юаней больше, чем за аналогичный период прошлого года, показали данные министерства финансов КНР, передает 30 августа агентство Синьхуа.

(сс) jackmac34 Лотерея

По данным министерства, продажи лотерейных билетов для поддержки системы социального обеспечения Китая в прошлом месяце составили 11,25 млрд юаней, в то время как продажи лотерейных билетов для поддержки спортивной индустрии страны достигли 25 млрд юаней.

За первые семь месяцев общий объем продаж лотерей составил 214,68 млрд юаней, увеличившись на 34,1% в годовом исчислении. В период с января по июль продажи лотерейных билетов в поддержку социального обеспечения превысили 78,95 млрд юаней, а продажи билетов в поддержку спортивной индустрии достигли 135,73 млрд юаней.

Согласно правилам контроля за лотереями в Китае, средства, полученные от продажи билетов, используются для административных расходов, проектов общественного благосостояния и призовых выигрышей.