Владивосток, 31 августа, 2021, 05:40 — ИА Регнум. На VI Восточном экономическом форуме регионы представят на выставках свои инвестиционные возможности. Главной выставкой станет «Улица Дальнего Востока», которая будет открыта в кампусе ДВФУ на острове Русский во Владивостоке со 2 по 7 сентября и дальше продолжит работать на постоянной основе, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт форума.

Алексей Иванов ИА REGNUM Улица Дальнего Востока

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«Главная цель выставок в рамках Форума — продемонстрировать возможности Дальнего Востока и привлечь новых инвесторов в регион. Гости и участники Форума смогут узнать о динамике работы по обеспечению инвестиционной привлекательности ДФО, вести прямой диалог с представителями российских компаний и органов государственной власти, ознакомиться с предоставляемыми мерами поддержки для предпринимателей», — сказал советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

Свои экспозиции на форуме под общим названием «Добро пожаловать на Дальний Восток!» представят Минвостокразвития, министерство промышленности и торговли, Ростуризм, министерство науки и высшего образования, министерство природных ресурсов, министерство транспорта, генеральная прокуратура, Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии и Роскартография, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство, Россотрудничество, Федеральное агентство по рыболовству.

На ВЭФ будут работать сразу несколько фотовыставок и выставочные павильоны партнёров форума.

Главная же выставочная экспозиция будет развёрнута на набережной ДВФУ. На «Улице Дальнего Востока» свои павильоны представят все 11 регионов ДФО, а также министерство спорта РФ, министерство промышленности и торговли РФ, Минвостокразвития. Все региональные павильоны, кроме Магаданской области, останутся на набережной и будут постоянными объектами.

Как сообщало ИА REGNUM, в графике рабочей поездки в Приморье президента России Владимира Путина помимо участия в VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке, запланирован ряд встреч, совещаний.