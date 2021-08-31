Шанхай, Китай, 31 августа, 2021, 05:38 — ИА Регнум. Шестьдесят картин 15 человек с психическими заболеваниями выставлены в Клинике психического здоровья в Шанхае с целью повысить осведомлённость людей с проблемами, связанными с психическим здоровьем, сообщает 30 августа агентство Синьхуа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке

На выставке, посвященной теме «Линия, цвет и история», представлены работы, содержащие абстрактные линии и формы. Это первая выставка, проведенная в галерее № 600, расположенной в Шанхайском центре психического здоровья.

Врач больницы и куратор выставки Чэнь Чжиминь сказал, что он и его коллеги впервые подумали об открытии галереи около двух лет назад, поскольку знали, что арт-терапия может способствовать выздоровлению от изнурительных психических расстройств.

«Несмотря на отсутствие какой-либо профессиональной подготовки, некоторые из моих пациентов испытывают страсть и творческий подход, когда рисуют. Для их первой выставки я выбрал 60 произведений из примерно 1000, которые показались мне мощными и интригующими. Я вижу их эмоции и истории в каждой из них», — заявил Чэнь.

Чэнь планирует в будущем сотрудничать с художниками, интересующимися темой психического здоровья, и надеется сделать галерею мостом, который позволит лучше связать людей с психическими заболеваниями с широкой общественностью.

«Галерея является хорошей платформой для просвещения общественности в области здравоохранения. Присмотревшись к картинам поближе, люди смогут лучше понять людей с психическими заболеваниями и их духовный мир», — сказал он.

Выставка привлекла сотни посетителей с момента своего открытия 9 августа и продлится до начала октября.