Кемерово, 31 августа, 2021, 05:40 — ИА Регнум. В Кемеровской области ближайшие дни погода будет неустойчивой. Первый день осени отметится осенней прохладой, сообщил региональный гидрометцентр.

Pixabay.com Заморозки

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«В ночь на 1 сентября температура понизится и составит +4… +9 ºС, местами заморозки до — 3º С, соответственно утро будет прохладным, — уточняется в прогнозе. — Днём 1 сентября по области преимущественно без осадков, в основном по востоку области небольшие дожди, температурный фон по всей области в пределах +14…+19 ºС с северо-западным ветром».

Отмечается, что 2 сентября характер погоды в регионе существенно не изменится: также заморозки и дневные температуры в пределах +14… +19 ºС, но преимущественно без осадков.

С 3 сентября ожидается возвращение летнего тепла, наиболее заметен прогрев атмосферы будет в дневные часы, ночью прохладно. Выходные дни и начало следующей недели будут по-летнему теплыми — местами до +28 ºС.