Улан-Удэ, 31 августа, 2021, 05:35 — ИА Регнум. В Бурятии, в преддверии 95-летнего юбилея ДОСААФ, в новый музей «Наследие ДОСААФ» 30 августа торжественно передали знамя главного оборонного общества страны времён СССР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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пресс-служба Минобороны РФ «На рубеже 80-х — 90-х годов минувшего века обком ДОСААФ Бурятии возглавлял Анатолий Еремеев. Он решил, что необходимо сохранить частицу того времени — знамя организации, чтобы оно не кануло в Лету, как многие другие ценности теперь уже бывшего СССР. Его решение поддержал и коллектив».

Анатолий Иванович все эти годы надеялся, что со временем советское знамя можно будет вернуть и ему не будет ничего угрожать, а «его историческую ценность по достоинству оценят и возродят большое наследие ДОСААФ». И вот 30 августа знамя вернулось домой — Анатолий Еремеев торжественно вручил его председателю регионального отделения ДОСААФ Бурятии Алексею Шагаеву. Теперь знамя займёт самое почётное место в новом музее оборонного общества.

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