ДОСААФ Бурятии вернули историческое знамя
Улан-Удэ, 31 августа, 2021, 05:35 — ИА Регнум. В Бурятии, в преддверии 95-летнего юбилея ДОСААФ, в новый музей «Наследие ДОСААФ» 30 августа торжественно передали знамя главного оборонного общества страны времён СССР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Анатолий Иванович все эти годы надеялся, что со временем советское знамя можно будет вернуть и ему не будет ничего угрожать, а «его историческую ценность по достоинству оценят и возродят большое наследие ДОСААФ». И вот 30 августа знамя вернулось домой — Анатолий Еремеев торжественно вручил его председателю регионального отделения ДОСААФ Бурятии Алексею Шагаеву. Теперь знамя займёт самое почётное место в новом музее оборонного общества.
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