Новосибирск, 31 августа, 2021, 05:28 — ИА Регнум. В Новосибирской области в период с 1 по 3 сентября местами ожидаются заморозки до — 3 °C. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заморозки

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В Новосибирске сегодня, 31 августа, в первой половине дня ожидается без осадков, ветер северный 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура воздуха +12… +14 °C, днём до +17 °C.

В Новосибирской области сегодня, 31 августа, прогнозируется переменная облачность, местами небольшие дожди, утром местами туманы, температура воздуха +14…+19 °C.