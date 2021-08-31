Благовещенск, 31 августа, 2021, 05:22 — ИА Регнум. В Амурской области 10 школьных маршрутов не готовы к перевозке детей из-за паводка. Дорожники региона пытаются оперативно восстанавливать проезд, но не везде это возможно, потому что на некоторых участках ещё стоит вода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 августа в пресс-службе правительства региона.

38.mchs.gov.u Затопленная дорога

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Оперативно были восстановлены дорожниками 12 школьных маршрутов, где дороги были размыты паводком. Есть риск, что ещё 10 подготовить не успеют.

«Что касается школьных маршрутов, за выходные проведены восстановительные работы и подготовлено 12 маршрутов в 6 муниципальных образованиях. Но погода не дает максимально развернуть работы на других участках из-за сохранения их обводненности, остаются проблемы по 10 маршрутам в 5 районах. В оперативном порядке перебазируется техника на дороги, в состоянии готовности находятся подрядчики, вода сходит, сразу начинается восстановление проезда», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.

Как сообщало ИА REGNUM, в четырёх школах Амурской области к 1 сентября не успеют устранить последствия паводка. Дети, которые должны были там обучаться, перераспределены в другие образовательные учреждения.