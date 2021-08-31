Москва, 31 августа, 2021, 05:09 — ИА Регнум. Во вторник, 31 августа, в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха +24… +26 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Очередное 1 сентября

В ночь на 1 сентября в Москве облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха +15… +17 °C.

Ветер восточный 5−10 м/с, ночью юго-восточный, южный 3−8 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +22…+27 °C днём и +12…+17 °C ночью.

В среду, 1 сентября, днём в столице ожидается +19…+21 °C, по области +18…+23 °C. Облачно, дождь. Ночью в регионе ожидается +8…+13 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 2 сентября в столице России наступит осень.

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