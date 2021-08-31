Нигерия, 31 августа, 2021, 05:09 — ИА Регнум. Не менее 35 человек погибли в результате вспышки диареи в городе Гвоза в нигерийском штате Борно, сообщает пресс-служба местных властей.

Отравление

Сообщается, что вспышку диареи в городе обнаружили 30 августа. Уже погибли 35 человек, еще 150 госпитализированы с симптомами заболевания. Эксперты предполагают, что причиной отравления могла стать испорченная вода в приграничном городе. Там, как правило, в воду попадают химические отходы, пищевые отходы, а также разлагающиеся тела.

При этом власти указывают, что город Гвоза не располагает достаточным количеством больниц. Ранее часть медучреждений была разрушена боевиками из террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).