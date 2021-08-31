Благовещенск, 31 августа, 2021, 05:18 — ИА Регнум. Приамурью выделены 500 млн рублей из федеральной казны. Деньги регион потратит на дороги, обустройство спортплощадок, строительство хоккейной коробки, закупку мебели для больницы и спортинвентаря для муниципалитетов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 августа в пресс-службе Амурской области.

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Деньги регион получил по поручению полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, средства уже доведены до муниципалитетов. В Белогорске их потратят на строительство дороги к школе и капитальный ремонт спортшколы, в Шимановске и Магдагачинском районе — обустроят спортивные площадки. В Серышевском районе благодаря федеральному траншу появится хоккейная коробка с боксом для раздевалок. Деньги также будут израсходованы на закупку мебели и оборудование для медучреждений региона.

«В рамках дотации муниципалитеты смогут организовать работу на социально-значимых объектах на своих территориях, где-то привести в порядок школьные стадионы и спортплощадки, сделать освещение или обустроить зону отдыха. Внушительная сумма выделена на сферу образования — более 131 млн рублей. Здесь планируем приобрести хорошие игровые комплексы и игровое оборудование для детских садов, а также благоустроить пришкольные территории. 102 млн рублей пойдет на приобретение медицинского оборудования, которое необходимо нашим больницам и поликлиникам, для качественного оказания медицинской помощи амурчанам», — сказал глава Приамурья Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджет Приамурья перечислят деньги на ремонт и реконструкцию дорог, повреждённых паводковыми водами. Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совещания, темой которого были природные ЧС в регионах.