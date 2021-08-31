Улан-Удэ, 31 августа, 2021, 04:57 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 92 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 56 414. Об этом утром 31 августа сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 27 506 случаев заражения (49% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии умерли два пациента с COVID-19 (всего умерли 1777 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 394 (-2) больных. На амбулаторном лечении и наблюдении находится 1096 (-65) человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 49 020 (+26) человек.

В реанимации остаются 52 пациента в тяжёлом состоянии (26 — старше 65 лет). В том числе 24 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (11 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 77,3% — из 510 перепрофилированной койки заняты 394.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом.