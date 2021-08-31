Пекин, 31 августа, 2021, 04:57 — ИА Регнум. Министерство образования Китая выпустило циркуляр об усилении контроля за школьными экзаменами в рамках обязательного образования, чтобы эффективно снизить давление, с которым сталкиваются учащиеся, сообщает 30 августа агентство Синьхуа.

My own photo Китайские школьники

Как было заявлено во время пресс-конференции министерства 30 августа, для первоклассников и второклассников в начальных школах не следует организовывать экзамены с использованием бумаги и ручки или карандаша, а выпускные экзамены должны проводиться школами каждый семестр для других классов.

В министерстве сообщили, что промежуточные экзамены могут быть организованы для учащихся младших классов в свете реальных условий по различным дисциплинам. Оно также просит школы разумно контролировать сложность экзаменов и ограничивать объем экзаменов их учебными планами и расписаниями.