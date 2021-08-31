Новосибирск, 31 августа, 2021, 04:55 — ИА Регнум. Легковой автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево в Новосибирске, сообщает пресс-служба городского управления ГИБДД РФ.

Pravovoyicentr.ru ДТП

«В результате данного ДТП водитель и два его пассажира доставлены с тяжелыми травмами в больницу, также еще два пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что авария произошла в ночь на вторник. По предварительной версии, водитель легковушки не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и врезался в дерево. Обстоятельства и причины ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа в Москве произошло массовое ДТП с участием кареты скорой помощи и мотоцикла. В результате дорожной аварии пострадали три человека.