Сиань, Китай, 31 августа, 2021, 04:54 — ИА Регнум. Проливные дожди и вызванные дождем наводнения затронули более 113 000 человек в городе Анькан в провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщает 30 августа агентство Синьхуа.

Наводнение в Китае

По состоянию на 12:40 по местному времени 30 августа более 23 800 человек были переселены в безопасные места, сообщили местные власти.

Сильные дожди обрушились на некоторые районы Шэньси с 28 августа, а в 74 уездах выпали осадки. Среди них в 11 зарегистрированы осадком количеством более 100 мм, а на станции Фалун в уезде Чжэньпин города Анькан, было зафиксировано наибольшее количество накопленных осадков — 171,8 мм.

В Анькане наводнения, вызванные дождями, нанесли ущерб в общей сложности 116 поселкам, в результате чего пострадали посевы и инфраструктура. В городе создано 108 пунктов для переселения пострадавших людей. По данным местной метеорологической обсерватории, сильные дожди, как ожидается, продолжатся и 31 августа.