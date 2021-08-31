Пекин, 31 августа, 2021, 04:50 — ИА Регнум. Китайская прокуратура распорядилась арестовать бывшего статусного законодателя провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 30 августа агентство Синьхуа.

Юань

Верховная народная прокуратура Китая распорядилась арестовать бывшего заместителя директора Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Шаньдун Чжана Синьци, по подозрению в получении взятки.

Дело Чжана было передано в органы прокуратуры для рассмотрения и судебного преследования после завершения расследования Национальной надзорной комиссией, говорится в заявлении прокуратуры. В настоящее время ведется дальнейшее расследование этого дела.