Новосибирск, 31 августа, 2021, 04:49 — ИА Регнум. В Новосибирской области состоялось официальное открытие долгового центра по взысканию и урегулированию задолженности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Об этом сообщает региональное управление Федеральной налоговой службы.

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По словам руководителя УФНС России по Новосибирской области Алексея Легостаева, в долговом центре созданы все условия для реализации возложенных задач.

Долговой центр будет выполнять функции: взыскания (урегулирования) задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему РФ с налогоплательщиков; инициирования процедур банкротства налогоплательщиков, а также сопровождение процедур внесудебного банкротства граждан; проведения мероприятий по уточнению расчётных документов, отнесённых к разряду «невыясненных платежей», а также уточнению платежей в целях урегулирования задолженности в карточках «Расчёты с бюджетом».