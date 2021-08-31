Пекин, 31 августа, 2021, 04:47 — ИА Регнум. Национальный метеорологический центр Китая 30 августа возобновил синее предупреждение о грозах во многих регионах страны, призывая к мерам предосторожности, сообщает агентство Синьхуа.

Admnvrsk.ru Ливень

С 30 по 31 августа вторника в некоторых районах провинций Сычуань, Шэньси, Шаньси, Хэбэй, Хэнань и Шаньдун ожидаются ливни. В восточных районах провинции Шаньдун выпадет, по прогнозам, до 120 мм осадков. В прибрежных районах Гуанси и Гуандуна, а также в островной провинции Хайнань в этот период пройдут кратковременные ливни.

В некоторых из этих регионов, вероятно, выпадет более 50 мм осадков в час. Центр посоветовал местным властям принять соответствующие меры для подготовки к ливням и напомнил водителям о возможности затопления дорог.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, при этом красный цвет представляет собой наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания степени угрозы.