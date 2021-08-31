Чунцин, Китай, 31 августа, 2021, 04:44 — ИА Регнум. Сильные дожди привели к разливу четырех рек в городе центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая, и, по данным штаба по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий засухи в Чунцине, в результате чего было эвакуировано более 2000 человек, сообщает 30 августа агентство Синьхуа.

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Статистические данные станции гидрологического мониторинга Чунцина показывают, что в период 29 по 30 августа девять районов и уездов города подверглись ливням, а уровень воды в 12 реках превысил опасный.

В уезде Уси более 260 магазинов были затоплены из-за постоянных дождей. Местные департаменты общественной безопасности и по чрезвычайным ситуациям совместно создали спасательные команды, чтобы помочь владельцам магазинов перенести материалы и эвакуировать людей, оказавшихся в ловушке, в безопасные районы. К настоящему времени более 1700 человек в уезде были эвакуированы.

Ливни также привели к стихийным бедствиям и нарушениям дорожного движения в уезде. Пострадали электроснабжение и телекоммуникации в некоторых сельских районах.

Ожидается, что сильные дожди продолжатся в некоторых районах Чунцина до 31 августа. Муниципальный штаб по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий засухи приказал соответствующим округам, округам и департаментам усилить мониторинг осадков, провести аварийно-спасательные работы и работы по ликвидации последствий стихийных бедствий и надлежащим образом переселить пострадавших.