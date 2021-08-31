Якутск, 31 августа, 2021, 05:12 — ИА Регнум. В четырёх районах Якутии — Амгинском, Усть-Майском, Алданском и Томпонском — могут появиться новые очаги природных пожаров. Там сохраняется чрезвычайно высокий V класс пожарной опасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 августа в оперативном штабе республики.

Лесной пожар

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Сейчас тушат леса в Вилюйском, Сунтарском, Усть-Майском и Чурапчинском районах республики. В регионе действуют 23 пожара, борьба с огнём ведётся на шести из них. За сутки ликвидировано 14 возгораний, локализовано — 3, обнаружено новых — 2. На тушении пожаров работают 296 человек и 35 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, подсчитан ущерб, нанесённый хозяйствам жителей села Бясь-Кюель Горного района Якутии, которое пострадало от лесного пожара. Стоимость сгоревших животных, сена, изгороди, техники и сельскохозяйственного оборудования составляла 62,3 млн рублей.