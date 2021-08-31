Якутск, 31 августа, 2021, 04:36 — ИА Регнум. В 12 населённых пунктах Якутии уже дали отопление, ещё в 24 отопительный сезон начнётся в течение недели. Подготовку к зиме в республике усугубляют проблемы с энергоснабжением, возникшие из-за уничтожения огнём лесных пожаров опор ЛЭП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 августа в оперативном штабе республики.

Mil.ru Подготовка к отопительному сезону

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В Усть-Майском районе республики опоры восстанавливают сразу четыре подрядных организации, работу нужно завершить в ближайшее время. Также продолжается доставка топлива для котельных на отдалённые территории региона. До холодов предстоит завезти ещё 514 тонн топлива.

«В целом подготовка к прохождению отопительного сезона во всех районах республики идет в соответствии с планом. Мы взаимодействуем с Ленским направлением ростехнадзора и прокуратуры в части успешного прохождения УЗП, к подготовке прохождения отопительного сезона и непосредственно к получению паспортов готовности всеми муниципальными образованиями, городскими округами на территории Якутии», — сказал министр ЖКХ и энергетики республики Вячеслав Емельянов.

Как сообщало ИА REGNUM, всего от огня в лесах региона были испорчены 396 опор ЛЭП на 25 линиях электропередачи разных классов напряжения. Там, где электроснабжение прервалось, электричество подают из резервных источников.