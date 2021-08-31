Пекин, 31 августа, 2021, 04:33 — ИА Регнум. Несмотря на влияние COVID-19, курьерская отрасль Китая в 2020 году работала без сбоев с рекордным объемом бизнеса и более высоким уровнем «зеленого» развития, согласно ежегодному отчету, опубликованному Государственным почтовым бюро КНР, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В прошлом году сектор обработал рекордное количество посылок — 83,36 млрд единиц, что на 20 млрд больше, чем в 2019 году, говорится в отчете. За этот период выручка от бизнеса достигла 879,54 млрд юаней (около $135,6 млрд). В то же время усилия по охране окружающей среды хорошо окупились благодаря экологичному развитию всей индустрии курьерской доставки.

Согласно отчету, коэффициент использования упаковочных лент толщиной более 45 мм во всем секторе достиг 96,4%/ В течение этого периода также была углублена интеграция курьерского сектора с электронной торговлей, современным сельским хозяйством и передовыми отраслями обрабатывающей промышленности.

Например, выручка от онлайн-продаж физических товаров достигла 9,8 трлн юаней при поддержке курьерского сектора. Согласно отчету, на это число пришлось 24,9% розничных продаж социальных потребительских товаров.

В докладе, однако, отмечается, что отрасль не должна игнорировать риски и проблемы, в том числе все более серьезные проблемы, связанные с защитой законных прав и интересов курьеров, а также недостаточное распространение сетей доставки посылок в сельских районах.