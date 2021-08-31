Пекин, 31 августа, 2021, 04:30 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, в секторе программного обеспечения и информационных технологий Китая в первые семь месяцев года наблюдалось устойчивое развитие, а его операционная выручка продолжала быстро расти, сообщает агентство Синьхуа.

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Совокупный доход сектора от программного обеспечения составил 5,14 трлн юаней (около $792,4 млрд) за первые семь месяцев, увеличившись на 21,4% в годовом исчислении, по данным Министерства промышленности и информационных технологий КНР (MIIT). За последние два года этот показатель продемонстрировал совокупный годовой темп роста на уровне 14,8%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем в первом полугодии.

С января по июль компании этого сектора получили общую прибыль в размере 583,8 млрд юаней, что на 12,3% больше, чем годом ранее. По данным MIIT, темпы роста снизились на 1,3 процентных пункта по сравнению с уровнем первого полугодия. Экспорт сектора за этот период составил $29 млрд, увеличившись на 10,9% в годовом исчислении, при совокупном годовом темпе роста на уровне 6,6% за последние два года.

В частности, услуги в области информационных технологий продолжали стабильно расширяться, при этом доходы, связанные с облачными вычислениями и большими данными, а также технологическими услугами платформы электронной коммерции, выросли на 22,8% и 29,3% в годовом исчислении, соответственно, показали данные MIIT.

Используя возможности, созданные расширением и повышением спроса на безопасность данных и защиту конфиденциальности, подсектор информационной безопасности зарегистрировал рост выручки на 21,9% в годовом исчислении.