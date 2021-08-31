Сеул, 31 августа, 2021, 04:29 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1372 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Russian.news.cn Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея

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Из них 1333 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что впервые за последние две недели в республике выявляют менее 1400 инфицированных за одни сутки. При этом снижение заболеваемости эксперты связывают с уменьшением количество тестов на выявление COVID-19, проводимых в выходные дни.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 251 421. Также за минувшие сутки в стране скончался один пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2285 человек.