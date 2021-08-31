Пекин, 31 августа, 2021, 04:27 — ИА Регнум. Китайская международная ярмарка по торговле услугами (CIFTIS), которая откроется в Пекине на следующей неделе, будет посвящена цифровым технологиям и услугам, сообщили организаторы, передает агентство Синьхуа.

Пекин

По словам главы Пекинского муниципального бюро коммерции Янь Лигана, на выставке, посвященной теме «К цифровому будущему и развитию, основанному на услугах», впервые будет представлен специальный раздел для цифровых услуг.

В специальной секции примут участие до 33 известных предприятий и учреждений, а также будет проведено 15 конференций и форумов для обсуждения цифровой экономики и цифровой торговли, сообщил Ян на пресс-конференции.

«Пандемия COVID-19 ускорила цифровизацию торговли услугами, тем самым предоставив возможности для структурной перестройки и развития новых предприятий по торговле услугами», — сказал замминистра торговли Китая Ван Биннань.

В 2020 году объем цифровой торговли услугами в Китае составил $294,76 млрд, что на 8,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 44,5% от общего объема торговли услугами, показали официальные данные.

Более 10 000 предприятий из 153 стран и регионов зарегистрировались на CIFTI в этом году. Среди них 2400 фирм представят свои продукты и услуги в автономном режиме. По данным организаторов, до 18% офлайн-экспонентов — это компании из списка Fortune 500 и ведущие предприятия, что на 9 процентных пунктов больше, чем в прошлом году.

По словам Яна, в 2021 году CIFTIS также проведет выставки по новым темам, таким как медицинские услуги, бизнес-услуги, инженерные консультации и строительные услуги.