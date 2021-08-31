Пекин, 31 августа, 2021, 04:21 — ИА Регнум. Пищевая промышленность Китая сообщила о стабильном росте производства и продаж в первые семь месяцев года, свидетельствуют данные Министерства промышленности и информационных технологий КНР (MIIT), передает агентство Синьхуа.

Промышленность

По данным MIIT, объем промышленного производства с добавленной стоимостью производителей продуктов питания вырос на 9,1% в годовом исчислении в период с января по июль, а объем переработки побочных продуктов сельского хозяйства вырос на 10%.

За первые семь месяцев розничные продажи в пищевой промышленности показали уверенный рост: объем продаж зерна, масла и продуктов питания вырос на 10,6% по сравнению с предыдущим годом до 929,07 млрд юаней (около $143,24 млрд).

Розничные продажи в секторе напитков выросли на 27,9% в годовом исчислении до 158,71 млрд юаней, в то время как продажи в табачном и алкогольном секторе увеличились на 29,6% в годовом исчислении до 258,81 млрд юаней, показали данные MIIT.

В первом полугодии предприятия пищевой промышленности с годовой выручкой более 20 млн юаней получили прибыль в размере 306,95 млрд юаней, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.