Якутск, 31 августа, 2021, 04:24 — ИА Регнум. Внесены изменения в указ главы Якутии, устанавливающий необходимость соблюдения в республике противоэпидемических мер. Ограничения, введённые в регионе с целью снизить заболеваемость COVID-19, будут действовать до конца сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 августа в оперативном штабе Якутии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Указ «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Якутии в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» подписал глава республики Айсен Николаев. Поводом для продления ограничений стало то, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе остаётся напряжённой.

В списке ограничительных мер — приостановка работы досуговых комплексов, аттракционов, детских игровых комнат, развлекательных центров. Остальным организациям предписано обеспечить соблюдение мер социального дистанцирования и масочного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в учреждениях образования Якутии будут преподавать только педагоги, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил 30 августа глава региона Айсен Николаев.