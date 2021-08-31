Пекин, 31 августа, 2021, 04:18 — ИА Регнум. Китайская инвестиционная корпорация (CIC), фонд национального благосостояния страны, сообщила о чистой годовой прибыли в размере 14,07% от своих зарубежных инвестиций в долларовом эквиваленте за прошлый год, сообщает агентство Синьхуа.

Инвестиции

Согласно годовому отчету, опубликованному CIC, чистая годовая доходность за рубежом за 10 лет составила 6,82%, что на 128 базисных пунктов выше целевого показателя за 10 лет. Основанная в сентябре 2007 года, CIC была создана как средство диверсификации валютных активов Китая. У нее имеется три дочерних предприятия — CIC International, CIC Capital и Central Huijin.

CIC International и CIC Capital отвечают за зарубежную инвестиционную деятельность, в то время как Central Huijin осуществляет инвестиции в акционерный капитал на внутреннем рынке. Общие активы CIC выросли до $1,2 трлн к концу 2020 года, а его чистые активы составили $1,1 трлн, свидетельствуют данные отчета.

В настоящее время зарубежный портфель CIC состоит из государственного капитала, фиксированного дохода, альтернативных активов и денежных продуктов.

Столкнувшись с беспрецедентными проблемами на фоне COVID-19, CIC остается последовательным в своей стратегической направленности, позиционируется как долгосрочный институциональный инвестор и демонстрирует высокие показатели, несмотря на глобальные «встречные ветры», сказал председатель и генеральный директор CIC Пэн Чун.

По словам Пэна, CIC также продолжал находить новые способы размещения капитала за рубежом, укреплял свои партнерские отношения и продвигал новые инициативы двусторонних фондов.