Токио, 31 августа, 2021, 04:18 — ИА Регнум. Легкоатлет российской команды Фёдор Рудаков пришёл третьим к финишу в беге на дистанции 1500 метров для слепых и слабовидящих на летних Паралимпийских играх в Токио.

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Первое место в соревновании досталось легкоатлету из Бразилии Ельцину Жаку, который пробежал дистанцию за 3 минуты 57,60 секунды, установив новый мировой рекорд. Серебро выиграл японец Синя Вада (4.05,27). Время российского спортсмена — 4 минуты 05,55 секунды.

В общем медальном зачёте Паралимпиады сборная России занимает третье место. Всего в копилке национальной команды 20 золотых, 11 серебряных и 32 бронзовые награды. Лидерами по числу медалей остаются Китай (54−35−30), и Великобритания (27−21−22).

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