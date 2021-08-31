Тегеран, 31 августа, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Амир Хосравани, иранский прыгун в длину в классе T12, завоевал золотую медаль на Параолимпийских играх 2020 года в Токио (Япония). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 30 августа.

При прыжке на дистанцию 7,21 метра Хосравани завоевал золотую медаль в мужской категории T12, в которой приняли участие 10 спортсменов мира.

Глава спортивного офиса в южной иранской провинции Бушер Рахман Эмади заявил в интервью агентству Mehr News, что Хосравани также может побить свой собственный рекорд. Сообщается, что Хосравани принёс Ирану четвёртую по счету медаль с начала Паралимпийских игр в Токио.

Между тем Лейнье Савон Пинеда с Кубы и Саид Наджафзаде из Азербайджанской Республики завоевали в данной дисциплине серебряную и бронзовую медали.

На Параолимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, проходивших в Бразилии, иранские паралимпийцы смогли завоевать восемь золотых, девять серебряных и семь бронзовых медалей.