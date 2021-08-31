Тегеран, 31 августа, 2021, 08:17 — ИА Регнум. 30 августа представитель транспортной компании объявил, что, несмотря на неблагоприятное воздействие COVID-19 на транзит, объем экспорта Ирана в Центральную Азию в настоящее время равен показателям 2019 года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Генеральный директор Организации по обслуживанию и транспортировке дорог Ирана Джавад Хедаяти сделал это заявление в интервью агентству Mehr News. Он также отметил, что статистика демонстрирует увеличение экспорта Ирана в течение первых пяти месяцев текущего иранского года, начавшегося 21 марта.

«Кроме того, перевозки из южных иранских портов в Центральную Азию за этот период выросли на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом», — заявил иранский представитель.

Он отметил, что в связи с важностью торгового обмена между Ираном и Центральной Азией через границу Туркменистана проблемы в этом отношении должны решаться путем переговоров. «В соответствии с переговорами в ближайшие дни будет проведена видеоконференция с участием официальных лиц Ирана и Туркменистана», — подчеркнул Хедаяти.