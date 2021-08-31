Пекин, 31 августа, 2021, 04:13 — ИА Регнум. В секторе ценных бумаг Китая улучшилась операционная среда, чему способствовали усилия страны по сдерживанию рисков, стабилизации экономического развития и углублению рынка капитала, говорится в отчете Fitch Ratings, передает агентство Синьхуа.

Измельченная бумага

Китайские регуляторы усилили внимание к стандартам соответствия и контроля рисков и ввели всеобъемлющие нормативные ограничения на риски для контроля абсолютного уровня рыночных и кредитных рисков компаний, занимающихся ценными бумагами, отмечается в отчете.

Расширенная макроэкономическая стабильность Китая подчеркнула устойчивость его экономики, заявило агентство Fitch, прогнозируя, что экономический рост страны вернется к умеренно сильным уровням в 2022 году.

Ожидается, что инвестиционно-банковские операции компаний, занимающихся ценными бумагами, расширят возможности для бизнеса, поскольку Китай уделяет приоритетное внимание прямому финансированию в рамках усилий по сдерживанию финансовых рисков и облегчению бремени корпоративного долга, говорится в отчете.