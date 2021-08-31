Тегеран, 31 августа, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Товарооборот между Ираном и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), стоимость которого выросла на 93%, за первые 4 месяца текущего иранского календарного года (наступил 21 марта) превысил 1,6 миллиарда долларов, заявил высокопоставленный чиновник Таможенной администрации Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 30 августа.

Глава управления международного сотрудничества Таможенной администрации Ирана Хоссейн Кахаки сообщил, что из страны в государства-члены ЕАЭС было экспортировано товаров на сумму 358 миллионов долларов.

«Этот показатель вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — подчеркнул он.

Кахаки отметил, что основными пунктами назначения были соответственно Россия (188 926 000 долларов), Армения (83 043 000 долларов), Казахстан (53 395 000 долларов), Киргизия (24 294 000 долларов) и Беларусь (6 578 000 долларов).

Далее он сообщил, что Иран импортировал продукции из стран ЕАЭС на сумму 1 252 000 000 долларов.