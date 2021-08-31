Тегеран, 31 августа, 2021, 08:19 — ИА Регнум. 30 августа бывший министр обороны Ирана заявил, что экспорт оборонной продукции в прошлом иранском году (закончился 21 марта) удвоился по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Бригадный генерал Амир Хатами выступил с речью на церемонии прощания в Тегеране. «Иран сегодня имеет хорошие связи в области оборонного экспорта с более чем 42 странами», — заявил бывший министр, отметив:

«Наши беспилотные летательные аппараты приветствуются другими государствами».

Говоря о достижениях, достигнутых министерством обороны под его руководством, Хатами отметил, что в последние годы страна добилась высоких успехов в области наземной техники, а также в сфере ракетной и противовоздушной обороны.

Затем он поблагодарил всех сотрудников и командиров министерства за их усилия и поддержку.

Бригадный генерал Мохаммад Реза Караей Аштиани был назначен министром обороны Ирана. Новый президент Ирана Ибрагим Раиси вступил в должность 5 августа после своей победы на выборах, прошедших 18 июня.