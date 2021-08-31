Пекин, 31 августа, 2021, 04:11 — ИА Регнум. В общей сложности 4357 предприятий зарегистрировались для проведения виртуальных выставок на предстоящей Китайской международной выставке торговли услугами (CIFTIS), при этом никаких офлайн-мероприятий не планируется, сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По заявлениям организаторов, сделанным в рамках пресс-конференции в Пекине этого мероприятия, данное число зарегистрированных участников было на 40% больше, чем в прошлом году. Цифровая платформа проведения ярмарки позволит экспонентам демонстрировать продукцию, проводить онлайн — встречи и заключать сделки.

По словам организаторов, услуги онлайн-конференций в рамках платформы будут включать синхронный перевод для удобства зарубежных экспонентов. CIFTIS пройдет в Пекине со 2 по 7 сентября.