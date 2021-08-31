Тегеран, 31 августа, 2021, 08:20 — ИА Регнум. 30 августа министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан на встрече, состоявшейся в Багдаде со своим кувейтским коллегой шейхом Ахмадом Насером Аль-Мохаммедом Ас-Сабахом, подчеркнул необходимость активизации двусторонних отношений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Согласно отчету министерства иностранных дел Ирана, обе страны также должны активизировать достигнутые соглашения», — заявил Амирабдоллахиан. Встреча двух министров иностранных дел состоялась на полях саммита региональной поддержки Ирака, состоявшегося в Багдаде.

Амирабдоллахиан выразил готовность Ирана к расширению сотрудничества с Кувейтом. Говоря о региональной политике, проводимой новым правительством Ирана в отношении сотрудничества с соседними странами, министр иностранных дел заявил, что Иран поддерживает любые меры, принятые для активизации совместной экономической комиссии между Тегераном и Кувейтом.

Со своей стороны, министр иностранных дел Кувейта рассказал о позиции своей страны в отношении двустороннего сотрудничества.