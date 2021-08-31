Тегеран, , 08:29 — REGNUM 29 августа министр иностранных дел Ирака Фуад Мохаммед Хусейн заявил, что представители Ирана и Саудовской Аравии встретились при посредничестве его страны на полях «Саммита по региональной поддержке Ирака», который проходит в Багдаде. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хусейн сделал это замечание в ответ на вопрос корреспондента IRNA во время пресс-конференции по завершении саммита, который спросил о каких-либо встречах между представителями различных стран, включая Исламскую Республику Иран, Саудовскую Аравию, а также Катар и Египет.

Министр иностранных дел подчеркнул, что он ничего не может сказать о содержании таких встреч, поскольку они организуются и проводятся самими странами, тем не менее он может подтвердить, что они успешно состоялись в иракской столице.

Он отметил, что Багдад ранее принимал двусторонние встречи между Ираном и Саудовской Аравией перед региональным саммитом. Хусейн заявил, что Тегеран и Эр-Рияд серьезно настроены на продвижение своих двусторонних встреч к положительным результатам.

Ранее в Багдаде состоялся однодневный саммит с участием лидеров региональных стран, за исключением Сирии, ряда зарубежных государств, а также руководителей Лиги арабских государств и Совета сотрудничества стран Персидского залива.