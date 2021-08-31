31 августа 2021 | Время чтения 3 мин

Сбежавшая от исламистов в Афганистане телеведущая расколола китайскую Сеть, часть из которой очень даже не прочь начать дружить с исламистами во имя «величия Китая».

Цинь Шихуан, , 10:48 — REGNUM 30 августа по местному времени, согласно сообщениям CNN, 24-летняя афганская телеведущая Бехешта Арган, первой взявшая интервью у старшего официального представителя «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), покинула Афганистан. Бехешта сказала, что она решила покинуть Афганистан, потому что боялась талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) так же, как и все остальные.

Террорист Иван Шилов © ИА REGNUM

Она заявила, что «если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) выполнят свое обещание, я вернусь на свою родину». Ранее в этом месяце Бехешта вошла в историю Афганистана. Она лично взяла интервью у высокопоставленного представителя «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это был первый раз в истории Афганистана, когда высокопоставленный представитель исламистской организации вошел в комнату прямой трансляции и дал интервью женщине-репортеру.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo обсудили это событие под соответствующей публикацией в паблике Sina News.

«Уходя — уходи. Что касается обещаний и доктрин, нет сомнений в том, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выберет последнее», — уверен Фэн Лицзюнь.

Многие китайские пользователи разделяют эту точку зрения, они уверены, что пока еще исламисты не разошлись на полную, поскольку им нужно укрепить свою власть, но затем они покажут настоящую силу исламистской доктрины.

Мечеть в Кабуле (сс) Olgamielnikiewicz

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зарезал 72 студентки, вырывая им глаза, отрезая им носы и обезглавливая. Почему так много китайцев защищают такую организацию?» — возмутился «Счастливая свинья».

Дело в том, что в последнее время в Китае, по мере того как официальные власти намекают на возможность выстраивания официальных отношений с исламистами в Афганистане, очень многие китайцы начали высказывать недоумение по этому поводу. Но есть и те, что готовы поддерживать официоз вне зависимости от его действий.

«Вы не можете остановить процесс, но можно его мягко использовать в свою пользу. Теперь нам нужно укрепить сотрудничество с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и помочь ему в международном сообществе. Страна, которая хочет восстановить свой статус в мире, — это Китай. Другими словами, это наша страна имеет надежду на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил Ма Хуэйдун.

«Террористы всегда террористы. Убийствами деятелей культуры было подтверждено, что он всё еще «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)!» — возмущается еще один комментатор.

Женская часть китайской социальной сети отмечает, что жизнь при исламистах в Афганистане — это настоящий ад для женщин, и поддерживать это просто-напросто невозможно ни под каким предлогом.

Женщина с ребенком в аэропорту Кабула во время эвакуации (сс) U.S. Air Force. Master Sgt. Donald R. Allen

«Террористическая организация «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)! Почему даже у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) есть кто-то в Китае, кто бы начал их облизывать и рассказывать, что наш враг — на самом деле друг. Вы хотите дружить с террористическими организациями? Делайте это сами!» — заявила «Не умею пускать мыльные пузыри».

В последние недели в китайской сети фактически разворачивается «междоусобная война». Не все готовы оправдывать действия китайских властей в том, что касается сближения с террористами в Афганистане, но очень многие пользователи фактически уже начинают оформлять это сближение в социальных сетях. Вероятно, что Китай признает исламистов как официальную власть в Афганистане. Но таким образом он ступит на дорожку «избирательности» в отношении террористов, в чём уже давно сам обвиняет США.