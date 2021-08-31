Тегеран, 31 августа, 2021, 08:33 — ИА Регнум. 29 августа министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан встретился и посовещался с премьер-министром Объединённых Арабских эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом на полях «Саммита по региональной поддержке Ирака», состоявшегося в Багдаде. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Обе стороны согласились с необходимостью дальнейшего расширения и укрепления сотрудничества между соседними странами в областях, представляющих взаимный интерес. Представители также выразили надежду на успешное взаимодействие в рамках правление нового президента Ирана Ибрагима Раиси.

«На полях багдадского саммита по региональной поддержке Ирака у меня состоялась встреча с новым министром иностранных дел Ирана», — написал ранее шейх Мухаммед бен Рашид на своей официальной странице в Twitter.

Эмир также пожелал Амирабдоллахиану успехов в его новой должности, в частности в деле расширения позитивных двусторонних связей с соседними странами, основанных на потребностях и интересах народов.