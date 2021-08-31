Тегеран, 31 августа, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Два иранских боксера завоевали бронзовые медали на чемпионате Азии по боксу среди молодежи и юниоров 2021 года, проходившем в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 29 августа.

Глава боксерского совета провинции Лорестан (западный Иран) Шахаб Хаки сообщил, что два боксера из этой провинции приняли участие в чемпионате Азии по боксу среди молодежи и юниоров 2021 года, проходившем в Дубае.

Аболфазл Фариди в юниорской категории 63,5 килограмма потерпел поражение от индийца Ван Шая в полуфинале и завоевал бронзовую медаль. В юношеской категории до 81 килограмма Мохаммад Махди Месбахи был повержен казахстанским соперником и также получил бронзовую медаль.

Хаки отметил, что сборная Ирана на соревнованиях завоевала семь бронзовых медалей, при этом трое из десяти иранских боксеров вышли в финальную стадию.