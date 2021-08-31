Тегеран, 31 августа, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Иранский спортсмен по толканию ядра Алиреза Мохтари на Параолимпийских играх в Токио завоевал серебряную медаль в мужской категории после того, как совершил бросок дельностью 8,48 метра. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 29 августа.

Мохтари соревновался с восемью соперниками. В данной категории Эльвин Астанов из Азербайджанской Республики продемонстрировал успешный бросок на 8,77 метра, установив рекорд параолимпийских игр и завоевав золотую медаль. Между тем бронзовую медаль завоевал Алесь Кисы из Чехии с броском на 8,25 метра.

Мохтари совершил пять бросков, пропустив два из них. В своем третьем броске иранец установил свой собственный рекорд в 8,48 метра.

Мировой рекорд в этой области установил Андре Роша из Бразилии, который бросил ядро на расстояние 8,83 метра. Мауро Максимо де Хесус из Мексики установил параолимпийский рекорд в метании на 8,72 метра, который был побит Астановым на текущих параолимпийских играх.