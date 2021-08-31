Вашингтон, 31 августа, 2021, 03:58 — ИА Регнум. Спецпредставитель президента США Джо Байдена по вопросам климата Джон Керри совершит визит в Китай в сентябре, сообщает пресс-служба американского Госдепа.

Джон Керри

«Спецпосланник президента по климату Джон Керри с 31 августа по 3 сентября 2021 года посетит Токио (Япония) и Тяньцзинь (Китайская Народная Республика) с целью обсудить с международными партнерами вопросы борьбы с кризисом, вызванным изменением климата», — рассказали в американском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники агентства Reuters сообщали о возможном визите Джона Керри в Китай в сентябре 2021 года. Подробностей визита не предоставлялось. Было известно лишь то, что Керри намерен обсудить с представителями китайских властей борьбу с климатическими изменениями.