Пекин, 31 августа, 2021, 03:53 — ИА Регнум. Более 113 тысяч жителей северо-западной китайской провинции Шэньси оказались в зоне бедствия из-за наводнений, 30 августа сообщило агентство Синьхуа.

Aufgang Наводнение

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Наиболее пострадавшим считается город Анькан, где выпало около 172 мм осадков. В связи с этим власти начали эвакуацию местных жителей и уже переместили в безопасные места около 24 тысяч человек.

Точный ущерб еще не известен, но отмечается, что стихия нанесла удар по ряду объектов инфраструктуры и сельскохозяйственным угодьям.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа власти штата Мерида на западе Венесуэлы объявили, что из-за наводнений, обрушившихся на регион, погибли не менее 20 человек.