Москва, 31 августа, 2021, 03:52 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы в ближайшее время рассмотрит претензии компании из дивизиона АО «Объединённая судостроительная корпорация» — ПАО «Амурский судостроительный завод». С Минобороны России завод требует более 163 млн рублей, но дело пока не принято судом, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Иск от завода, ведущего свою историю с 1932 года, поступил в суд 30 августа 2021 года. Сумма исковых требований — 163 040 767,59 рубля.

Претензии к министерству есть и у АО «Канская ТЭЦ», которое также обратилось с иском на сумму 2 848 922,71 рубля. Дело подано в столичный арбитраж 30 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2021 года амурский завод получил банкротный иск от предприятия из Поволжья. Заявитель просил утвердить временным управляющим Юрия Адушкина — участника НП СРО Центрального федерального округа. До 24 сентября иск оставили без движения из-за недочётов.