Симферополь, 31 августа, 2021, 03:40 — ИА Регнум. В арбитраж Крыма поступил банкротный иск, ответчиком по которому выступает производитель вина — ООО «Винный дом «Советский». Исковое заявление от кредитора пока судом не принято и дата слушаний не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Бутылки с вином

Иск от обанкроченного АО «Крымский винно-коньячный завод «Бахчисарай» поступил 30 августа 2021 года. Прочие детали спора не сообщаются.

Между тем конкурсный управляющий «Бахчисарая» в 2020 году четыре раза подавал финансовые иски к «Советскому». Слушания по некоторым из них не завершены до конца, а по некоторым ответчик, проиграв дело, просит о рассрочке. К примеру, 16 сентября 2021 года будет рассмотрено ходатайство о рассрочке выплаты присужденных ранее 3,57 млн рублей. А 7 октября будет слушаться дело о взыскании 1,7 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Винный дом «Советский» создано в январе 2015 года. Управляющая организация — ООО «УК «Фридом менеджмент» Евгения Сущева. Владелец винного дома — Евгений Сущев с долей 57,8% и кипрская фирма «Брейхуд лимитед».