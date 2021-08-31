Мехико, 31 августа, 2021, 03:37 — ИА Регнум. Несколько человек получили ранения в результате взрыва на территории сахарного завода «Глория» в штате Веракрус на востоке Мексики. Об этом 30 августа сообщило на своей странице в Twitter управление общественной безопасности региона.

Цитата из х/ф «Забриски пойнт». Реж. Микеланджело Антониони. 1970. США, Италия Взрыв

Инцидент произошел в цехе по производству алкоголя. Точное число пострадавших и причины происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля на заводе по сборке автомобилей BRP Plant II в северном мексиканском штате Чиуауа произошла серия мощных взрывов.

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