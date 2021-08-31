Лима, 31 августа, 2021, 03:26 — ИА Регнум. Число погибших в результате столкновения речных судов в Перу выросло до 14 человек, заявил глава перуанского министерства обороны Вальтер Айяла в ходе пресс-конференции.

Кораблекрушение. Иван Айвазовский. 1843 г

По его словам, за минувшие сутки спасатели извлекли из воды еще двух погибших. Тела 12 остальных были обнаружены еще 29 августа.

«Еще 14 человек числятся пропавшими без вести. В настоящее время элитное подразделение военно-морского флота ведет поиски», — отметил Айяла.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа на реке Уальяга в Перу столкнулись речные суда. Всего на борту судов находились около 80 человек. Сотрудникам береговой охраны удалось спасти 60 человек. По предварительной версии, причиной столкновения стал густой туман на реке.