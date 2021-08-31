Красноярск, 31 августа, 2021, 03:28 — ИА Регнум. Фирма «Сибуголь», где существенную долю имеет Артём Усс, чьи данные схожи с данными сына губернатора Красноярского края Александра Усса, получила два муниципальных контракта с учреждениями Хакасии. Их общая стоимость превышает 30 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Муниципальное казённое предприятие «Райтопсбыт» из Ширинского района Хакасии подписало с ООО «Сибуголь» контракт на 21,379 млн рублей 24 августа 2021 года. Уточняется, что заявка общества была единственной на электронном аукционе, который прошёл 13 августа. Фирма-угледобытчик обязалась поставить для нужд предприятия уголь четырёх марок. Срок действия контракта — до 31 августа 2022 года.

Контракт с администрацией Сорска (Хакасия) был подписан 26 августа 2021 года на сумму 9 009 600 рублей. Закупка проходила по схеме «у единственного поставщика» с указанием, что уголь марки 3 БР предоставляется «в целях предотвращения чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования город Сорск». Срок контракта — по 15 ноября 2021 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Сибуголь» создано в мае 2001 года. Владельцы — Артём Усс с долей 38,7%, Денис Чигрин — 30,6%, Алексей Тихомиров — 3,4% и кипрская фирма «СЕДРИК ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» с долей 27,3%. В целом фирма «Сибуголь» была поставщиком более 140 госконтрактов на общую сумму свыше 723 млн рублей.

Напомним, у Артёма Усса в активе доли в двух действующих компаниях. Помимо уже упомянутого угледобывающего бизнеса, он имеет почти 6% в ООО «Управляющая компания «СМ.Сити».

Всё лучшее — детям! — фирме сына губернатора Усса подкидывают госконтракты?